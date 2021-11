Feriado será de sol e sem previsão de chuva em Botucatu, indica previsão

As instabilidades diminuem no estado de São Paulo. Porém, as faixas norte e leste do estado, continuam com muita nebulosidade e com previsão de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde.

Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu a semana começa com sol e muitas nuvens, porém, no feriado, dia 02, o sol deve aparecer. Temperatura máxima de 27 graus e sem precipitações, ou seja, sem chuva.

