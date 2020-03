Comércio de Botucatu ficará de portas fechadas a partir de hoje

Todos os estabelecimentos comercias de Botucatu ficarão com atividades suspensas a partir desta segunda-feira, 23, até 30 de abril. A medida faz parte de um Decreto Municipal assinado na última semana pelo Prefeito Mário Pardini para combater os efeitos do coronavírus.

Os estabelecimentos comerciais ficarão fechados ao público, mas poderão oferecer serviços delivery e drive thru. O Shopping Botucatu já teve seu funcionamento suspenso desde sábado, 21, permitindo apenas os serviços delivery e supermercado dentro do empreendimento.

Em Botucatu ficarão abertos ao público apenas farmácias, mercados, feiras livres, açougues, mercearias, quitandas, padarias, lojas de alimentação para animais, distribuidoras de gás e água mineral e postos de combustíveis. Além do decreto municipal, há uma outra ordem do estado de São Paulo que fecha as portas de bares, restaurantes, cafés e lanchonetes.

“Todos esses estabelecimentos devem manter os cuidados de prevenção dos servidores e da população. Todas essas medidas nos ajudarão a diminuir sensivelmente o fluxo de pessoas em espaços fechados e prevenir ainda mais possíveis contágios”, disse Mário Pardini.