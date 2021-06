Comércio de Botucatu ficará aberto até às 20 horas nesta sexta-feira, dia 11

O comércio de Botucatu ficará aberto nesta sexta-feira, dia 11, em virtude do Dia dos Namorados, comemorado no dia seguinte, sábado.

Segundo comunicado do Sincomércio (Sindicato Varejista), lojas ficarão abertas para as compras até às 20 horas. Já no sábado, dia 12, o horário volta ao normal, ou seja, até às 17 horas.

O comércio de Botucatu está funcionando dentro da fase de transição do estado. Nesta fase as lojas de rua ficam abertas 10h00 às 18h00.

