Prefeitura suspende retorno de aulas presenciais para o Fundamental II e Ensino Médio em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu suspendeu o retorno às aulas presenciais para alunos dos Ensinos Fundamental II, Médio e técnicos das redes municipal, estadual e particulares. A medida foi anunciada em um decreto público no começo da manhã desta quinta-feira, dia 10, no semanário eletrônico.

O Fundamental II começaria seu retorno na próxima segunda-feira, dia 14. Segundo diz o decreto, as aulas continuarão de forma online, mas com entrega de materiais impressos e oferta de alimentação aos alunos acompanhados pela Assistência Social.

“Fui orientado nessa questão por toda a equipe. Lembrando que daqui 15 dias temos o recesso escolar”, disse Pardini em parte de uma entrevista concedida à Criativa FM nesta manhã.

Por hora, as aulas continuaram para a Educação Infantil e Fundamental I. A retomada desses alunos começou no dia 17/05 com a Educação Infantil e alunos de 1º e 2º anos do ensino fundamental I. Todos entrarão em recesso escolar no mês de julho.

Duas semanas depois voltaram 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental I retomam. O retorno foi opcional e os pais que optaram pelos filhos com aulas online continuarão com esse procedimento.

Veja abaixo os artigos do Decreto publicado hoje em Botucatu.

Art. 1º Fica suspenso o retorno às aulas presenciais, estabelecido no § 2° do

Decreto Municipal 12.282/2021, dos alunos do Ensino Fundamental II, Médio

e Técnico das redes municipal, estadual e instituições privadas de ensino,

bem como das conveniadas.

Art. 2º As escolas municipais continuarão com aulas remotas e entrega de

materiais impressos; bem como oferecerão alimentação aos alunos

avaliados pelo serviço de Assistência Social.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.