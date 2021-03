Comércio de Botucatu fecha hoje, mas deve funcionar com delivery e drive-thru a partir de segunda

Comércio de Botucatu poderá ter modelo drive, segundo Pardini

Com a edição do novo decreto do Governo do Estado, colocando todas as regiões na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, todos os serviços chamados de não essenciais devem fechar suas portas. A medida começou a valer na madrugada deste sábado e deve durar até o dia 19.

Entretanto, Botucatu deve adotar o sistema de delivery e drive-thru em todo o comércio da cidade a partir da próxima segunda-feira, 08. A informação foi dada pelo prefeito Mário Pardini, durante entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM, na manhã desta sexta-feira, 05.

“Botucatu tem recebido muita pressão por aumento de internações nesse período. O Estado inteiro recua para a fase vermelha e aqui em Botucatu devemos cumprir essa fase, autorizando o sistema de delivery e drive-thru para os serviços não essenciais da cidade”, disse Pardini.

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Botucatu ainda não definiu se um novo decreto será publicado ou não. Mas o prefeito disse que uma reunião foi realizada na última quinta, 04, com representantes dos setores do comércio botucatuense, que estão cientes da necessidade neste momento.

Outro setor que terá regras para funcionamento será o das academias. “As academias a gente vai estimular que as atividades monitoradas não sejam suspensas, mas terão que ser ao ar livre, ou seja, infelizmente as academias tem que fechar”, completou o prefeito.

Já quanto a bares, lanchonetes e restaurantes, o pedido é para que também atendam em sistema de drive-thru ou delivery.

“Nessas próximas duas semanas é muito importante que todos fiquem em casa. Eu peço que a gente só saia de casa quando tiver que fazer um consumo essencial ou buscar o produto e voltar para casa. Os supermercados estarão abertos, porque são serviços essenciais, mas se não precisar ir ao mercado nessas duas semanas, não vá. Os restaurantes estão preparados para atender as famílias com o delivery”.

Ao final da entrevista, Pardini pediu mais uma vez um esforço da população para permanecerem em casa, em isolamento, para tentarmos diminuir o contágio do coronavírus na cidade.

“Não é hora de ficar passeando com a família em supermercado. A gente tem que ficar em casa para poder reduzir o número do contágio na cidade de dar um suspiro para os profissionais de saúde que estão dia e noite trabalhando nos hospitais para atender a população”, finalizou Pardini.

Veja na notícia abaixo o que é permitido funcionar na Fase Vermelha