Chuva em Botucatu causa danos pelo segundo dia seguido

Botucatu foi atingida neste sábado, 27, por mais um temporal durante a tarde. Com fortes rajadas de vento, diversos bairros registram prejuízos, a exemplo do que ocorreu um dia antes.

No Jardim Paraíso, por exemplo, uma árvore caiu no cruzamento das ruas Adolfo Pardini e Travessa Cyro Targa. Por sorte nenhum veículo foi atingido no local.

Segundo a Defesa Civil, várias árvores caíram em diversos pontos. As regiões do Jardim Paraíso e Vila Paulista foram as mais atingidas.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em pelo Lockdown em várias casas dos bairros Jardim Planalto, Itamarati e Ypê.

Na sexta-feira, 26, um temporal também causou quedas de árvores, muro e interrompeu energia em diversos bairros da cidade.

