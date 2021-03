Após chuva em Botucatu, bairros voltam a ficar sem energia elétrica

Pelo segundo dia consecutivo, após uma chuva de menos de uma hora, bairros de Botucatu registram falta de energia. Neste sábado, 27, dia em que a cidade vive mais um lockdown, bairros do setor norte ficaram por mais de uma hora sem energia elétrica.

Casas no Jardim Planalto, Itamarati e Ypê tiveram o fornecimento interrompido durante a chuva que atingiu a cidade por aproximadamente 40 minutos.

“A chuva nem foi tão forte, caíram alguns raios e teve um pouco de vento, mas é brincadeira o que está acontecendo. Em pleno lockdown, a gente trancado em casa e sem energia”, disse um morador do Jardim Planalto ao Acontece Botucatu.

Na sexta bairros da região do Jardim Paraiso também ficaram sem energia por várias horas, logo após a chuva do final da tarde. Em alguns locais a energia só foi reestabelecida na madrugada de sábado.

“Vivenciar um lockdown, não é agradável, mas pelo menos faz parte do espírito de coletividade em prol da saúde pública frente à essa pandemia, mas a CPFL poderia demonstrar um pouco de eficiência neste momento. Há tempos o Jardim Paraíso sofre com oscilações de fornecimento e basta um pouco mais de vento para a energia faltar. Hoje (sexta) começou por volta das 17h00 e até agora (23h00 de sexta) estamos com falha no fornecimento, freezer desligado ou queimado, ainda não sei. TV sem funcionar. Realmente somos os campeões da incompetência, falta tudo, inclusive energia elétrica”, disse outro morador.

O Acontece Botucatu entrou em contato com a assessoria de imprensa da CPFL e aguarda a resposta.