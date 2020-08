Botucatu se mantém na ‘Fase Amarela’ após nova avaliação do Plano São Paulo

Cidade já está há duas semanas com maior flexibilização na economia – Foto Acontece Botucatu

Botucatu se manterá na chamada Fase Amarela do plano São Paulo. A informação deverá ser confirmada nesta sexta-feira, dia 21, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após reavaliações de todas as regiões do estado.

Essas reavaliações são realizadas a cada duas semanas, segundo o Governo Paulista. Botucatu já está há duas semanas na Amarela. A partir de hoje há uma mudança sobre os funcionamento e horários entre os setores dentro desta fase.

O Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, anunciou esta semana a autorização para que todas as atividades permitidas na fase amarela do Plano São Paulo possam funcionar por oito horas diárias em estabelecimentos comerciais e de serviço.

Agora todos poderão funcionar por até 8 horas. Até então, eram permitidas seis horas diárias. Botucatu vai se valer da medida, pois se encontra na fase amarela do Plano São Paulo.

A medida passa a valer a partir de sexta-feira (21) e é válida para todos os setores, como shoppings, comércio, serviço, salões de beleza e barbearia, restaurantes e similares, academias, convenções e atividades culturais. Os empresários poderão escolher se adotam uma jornada contínua ou fracionada, respeitando o limite de oito horas diárias.

O consumo local nos restaurantes e similares continua permitido apenas em ambientes arejados ou ao ar livre, com obrigatoriedade de assentos. Não será permitido que os clientes fiquem em pé, para evitar aglomerações.

A ocupação máxima deve ser de 40% da capacidade dos assentos e o fechamento precisa ocorrer até as 22h, com adoção dos protocolos geral e específicos para o setor. Funcionários e clientes devem usar máscara em todos os ambientes, tirando apenas no momento da refeição.

Número de casos infectados vem diminuindo

Segundo dados do estado, os números de novos casos de coronavírus estão diminuindo.

De 39 municípios do interior entre 100 a 300 mil habitantes, Botucatu foi a que menos cresceu em novos casos no período avaliado no slide abaixo.

O que pode cada fase?

A fase 3 (amarela) de flexibilização permite a reabertura parcial de atividades, como comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e similares e salões de beleza e academias, agora com 8 horas.

Na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições e proíbe o funcionamento de restaurantes.

Já na fase 1 (vermelha), a mais restritiva, apenas atividades essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar.

