Campanha de Vacinação Antirrábica é cancelada em Botucatu

A Campanha Anual de Vacinação Antirrábica 2020 foi cancelada em Botucatu em cumprimento a Deliberação CIB nº 65, do Governo do Estado de São Paulo. De acordo com o documento devido a situação epidemiológica da raiva no Estado de São Paulo em que o último caso humano ocorreu em 1997 e o último caso animal em 1998.

A nota esclarece que obedece o Ofício Circular N° 66/2020/SVS/MS, em que o Ministério da Saúde alerta sobre o risco de infecção pela COVID-19 em situações em que haja aglomeração de pessoas para a realização das campanhas de vacinação antirrábica canina e felina.

Em Botucatu, a Vigilância Ambiental em Saúde realizará vacinação preventiva em locais onde são encontrados morcegos positivos para a raiva.