Botucatu poderá ter geada na próxima madrugada, indica Defesa Civil

Muito frio em Botucatu, diz meteorologia

Uma nova e intensa massa de ar frio já começou a derrubar as temperaturas no estado. Em Botucatu as temperaturas já tiveram sensível queda e fará ainda mais frio nos próximos dias.

De acordo com a Defesa Civil, existe a previsão de geada entre às 00h30 e 5h30 desta quinta-feira, dia 28, para altitudes superiores a 600 metros. Como todos sabem, Botucatu está a 850 metros do nível do mar.

Segundo as estimativas, os termômetros podem indicar mínima de 2 graus na próxima madrugada. Mas o pior ainda poderá chegar na sexta-feira, dia 30, quando a temperatura mínima em Botucatu poderá ser de 0 grau, com máxima de 15 graus.

