Abaixo-assinado enviado ao Ministério Público motivou fechamento do comércio em Botucatu

Um abaixo-assinado foi o motivo do fechamento do comércio de Botucatu a partir desta terça-feira, 19. Uma docente do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu entrou com um pedido no Ministério Público de Botucatu para que o decreto do prefeito Mário Pardini, de 1º de maio deste ano, permitindo o funcionamento do comércio da cidade com regras específicas fosse revogado. Segundo o texto enviado ao MP, o decreto coloca em risco a vida dos botucatuenses. O documento recebe “assinatura” de mais 60 nomes, muitos deles profissionais da área da saúde, com os respectivos números de “RGs”.

“Recorremos ao MP-SP em razão de medidas anteriores tomadas pela instituição para municípios que enfrentavam o mesmo risco de reabertura do comércio no Estado de São Paulo, conforme noticiado na mídia para os municípios de Diadema, São José dos Campos, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Votuporanga, Mirassol e Jundiaí. Decisão similar foi tomada em ação movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face da Prefeitura de Cravinhos. Esperamos que iniciativa similar do MP-SP possa garantir a proteção dos cidadãos da cidade de Botucatu”, diz trecho do texto (veja na íntegra abaixo).

O pedido foi remetido inicialmente ao Promotor de Justiça de Botucatu, Paulo Sérgio Abujamra, no dia 30 de abril, antes da data de reabertura parcial. Porém, ele arquivou o pedido, não aceitando a argumentação, já que em seu entendimento, o decreto municipal não afrontou o estadual, pois não permite a entrada de pessoas nas lojas, adotando um sistema alternativo.

Para ele a medida veio respaldada em evidências científicas e em análises técnicas sobre informações estratégicas em saúde, conforme nota técnica da “Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Coronavírus em Botucatu” composta pelo Secretário Municipal da Saúde, além de inúmeras autoridades das áreas sanitária e médica, além do Doutor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, Infectologista.

Abujamra ainda citou que a cidade de Botucatu tem sido citada como exemplo nacional em diversas matérias jornalísticas de combate e controle da pandemia, adotando sistema denominado “testagem em massa”, que significa que qualquer munícipe que apresente sintomas de quadro gripal é submetido a testagem no prazo de 24 horas. Ao Acontece Botucatu ele enviou a seguinte nota:

“Na condição de Promotor de Justiça que atua, dentre outras, na área da Saúde Pública, informo que apoiei a iniciativa do Senhor Prefeito Municipal de Botucatu de autorizar o comércio “meia porta” com sistema drive thru. Entendi, e ainda entendo, que o decreto municipal não é inconstitucional ou ilegal. O mesmo abaixo-assinado que chegou até o Procurador-Geral de Justiça reclamando do decreto local chegou a mim também. Apresentei as razões jurídicas pelas quais não seria proposta ação civil pública, conforme independência funcional conferida pela Constituição Federal. A Chefia da minha Instituição, sua Excelência o Procurador- Geral, porém, igualmente se utilizando se suas prerrogativas, entendeu de modo diverso, vislumbrando inconstitucionalidade no decreto municipal, propondo ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Tribunal de Justiça. Tais divergências são normais no âmbito jurídico, ainda mais numa situação nova, complexa e inesperada como a atual. Nada obstante, causam perplexidade em pessoas não familiarizadas com o ambiente jurídico, motivo dessa singela explicação. É importante consignar, enfim, que o Ministério Público atua precipuamente visando a proteção da sociedade como um todo. Persisto, a exemplo do Senhor Prefeito, Secretário Municipal da Saúde e membros do comitê de saúde, preocupado com a situação difícil do comércio e com possível grande número de falências e de desempregados, sem descuidar das pessoas que sofrem ou sofrerão com a COVID-19”, disse ao Acontece Botucatu o Promotor de Justiça Paulo Sérgio Abujamra.

Recurso na Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo

Como não concordou com o arquivamento, a solicitante enviou o pedido à Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo, que diferentemente da promotoria local, entendeu que realmente o Decreto Municipal contraria o Estadual. Sendo assim, conseguiu uma liminar na Justiça alegando que o decreto é incompatível com o princípio federativo, na medida em que, em matéria de saúde, compete ao município apenas suplementar as diretrizes estabelecidas pela União e pelo Estado.

“Além disso, por não existir análises técnicas ou evidências científicas que permitam justificar a flexibilização de medidas de quarentena, o decreto de Botucatu também afronta os princípios da prevenção e precaução, colocando em risco a saúde e a vida da população, ao substituir uma estratégia aceita como razoável e adequada para preservar um maior número de vidas, por outra que arrefece o êxito no combate da epidemia”, diz o MP.

Prefeito vai recorrer

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, disse no final da tarde desta segunda-feira, dia 18, que a Prefeitura vai recorrer da decisão liminar proferida pela Procuradoria Geral de Justiça, após pedido do Ministério Público, para a suspensão do Decreto que permitia o relaxamento da quarentena no comércio do município.

Em entrevista concedida ao programa Acontece no Ar, Mário Pardini disse que a decisão não respeita todos os indicadores da cidade no combate ao novo coronavírus. Comentou também que haverá uma reunião na noite de hoje para debater a liminar. Confira a nota oficial da Prefeitura de Botucatu:

“A Prefeitura de Botucatu foi notificada oficialmente e pretende recorrer da decisão. A administração municipal realizou uma série de ações de prevenção para que houvesse a racionalização das atividades econômicas na Cidade, como a distribuição de 146 mil máscaras gratuitamente a população, testagem em massa de pacientes com síndrome gripal, levantamento epidemiológico e outras medidas. O projeto de funcionamento do comércio apenas nos formatos de drive-thru e delivery, a partir de espaços com até 750 metros quadrados, contou inclusive com um laudo técnico cientifico de autoridades de saúde do Município, que consta no decreto municipal. Portanto, em função da firme convicção que todas as ações para combater o coronavírus no momento demonstram ser suficientes no Município e com a compreensão de que a racionalização das atividades não essenciais no formato estipulado não impõem risco a saúde pública, a Prefeitura ingressará com recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que a decisão seja reconsiderada”, diz a nota.

O Acontece Botucatu entrou em contato por e-mail com a idealizadora do abaixo-assinado, mas até o momento da finalização desta reportagem, não havia recebido resposta. O processo em andamento pode ser acessado no link: processo eletrônico

Confira na íntegra o texto que embasa o abaixo-assinado enviado à Procuradoria Geral de Justiça de SP.