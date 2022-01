Parque Tecnológico anuncia investimento de aproximadamente R$ 1 milhão em segurança e tecnologia

Na última quarta-feira, 12, foi realizada uma reunião online com representantes das empresas instaladas no Parque Tecnológico Botucatu para a apresentação do pacote de investimentos em melhorias na infraestrutura do local. Daniel Lopes, diretor executivo do Parque, foi quem conduziu o encontro.

Em dezembro de 2021, o Parque Tecnológico Botucatu formalizou junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico o Termo de Fomento SDE/CCTI n° 004/2021 no valor de R$ 474.993,30. O referido termo visa à reforma da guarita de entrada e da sede empresarial e administrativa do local.

Através do Arranjo Produto Local de Biotecnologia, gerido pelo Parque, outros dois recursos oriundos do Governo Estadual foram apresentados, sendo eles:

– Criação do BioTech Services Hub: Programa de Transferência Tecnológica do Ecossistema de Inovação em Biotecnologia do Estado de São Paulo no valor de R$ 207.422,78.

– Implantação de infraestrutura elétrica redundante (gerador) a fim de apoiar o Laboratório Multiusuário de Transferência Tecnológica do APL de Biotecnologia, bem como as empresas instaladas no Parque Tecnológico Botucatu no valor de R$ 162.569,06.

Outro ponto importante ressaltado pelo Diretor Executivo está relacionado com a segurança do ambiente. A partir de 2022, mediante a contratação de uma empresa especializada por meio de processo licitatório, o Parque Tecnológico será monitorado 24 horas por dia através de câmeras inteligentes e virtuais, com cerca de 40 câmeras ao todo, pela empresa de Botucatu: AllConect. Além disso, a portaria receberá um controle de acesso e a entrada será por meio de uso de TAGs. Além disso, será colocado ao lado da portaria de acesso à veículos, um portão que controlará a entrada de pedestres. O sistema, além das melhorias apresentadas trará economia de recursos financeiros para a entidade.

Leandro Destro, comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, esteve na reunião e falou sobre essa nova estrutura de segurança: “Há algum tempo a gente recomenda essa contratação de segurança remota, virtual, pelas facilidades e tudo que ela pode oferecer. Tem a leitura facial que pode ser feita na entrada e o cadastro para entrar facilmente. Hoje é muito mais vantajoso para as pessoas e para o sistema público esse sistema virtual de vigilância. Isso só tende a somar e melhorar cada vez mais a segurança do Parque”, finalizou.

Compartilhe esta notícia