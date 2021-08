Acontece lança documentário que conta a saga da Vacinação em Massa de Botucatu

A história de um dos momentos mais emblemáticos de Botucatu

O Acontece Botucatu lança neste sábado, dia 07, em seus canais na internet, o Documentário ‘16 de maio’. O trabalho vai evidenciar um dos acontecimentos mais emblemáticos da história da cidade, a vacinação em massa da população adulta no dia 16 de maio de 2021.

Carregado de emoção nos depoimentos, o Documentário ’16 de Maio’ faz uma narrativa da saga pela conquista da vacina e com o chamado dia “D” que imunizou a cidade. O vídeo, porém, não deixa de lado páginas tristes que fazem parte da história da pandemia em Botucatu.

Trata-se de um material que deixará registrado para o futuro, com riqueza de detalhes, um dos momentos mais importantes da história do município. A trama deu voz a personagens conhecidos nessa trajetória, mas também incluiu em cena histórias que não tiveram holofotes.

O Documentário será lançado de forma online às 10h30 no sábado nos canais do Acontece:

Ao mesmo tempo, a organização receberá, em uma sessão privada no Cineflix Shopping Botucatu, apenas os personagens dessa história. Tudo com distanciamento físico, respeitando a capacidade estipulada no local e obedecendo os protocolos de saúde.

Veja o trailer do documentário