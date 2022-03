Turismo realiza Workshop para prevenção de riscos a profissionais da área

Workshop visa reduzir o número de acidentes envolvendo turistas

A Secretaria Adjunta de Turismo realizará no dia 22 de março, das 9h30 às 18h30 no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, o Workshop de Gerenciamento de Riscos com o intuito de diminuir os acidentes envolvendo turistas. A oportunidade será para colocar em discussão a prevenção de acidentes em pauta e compartilhar mais ferramentas de gestão do Turismo.

O Workshop será oferecido pela Associação Férias Vivas, composta por consultores de gestão de risco e profissionais de turismo engajados em reduzir o número de acidentes graves e fatais do turismo nacional.

Para realizar as inscrições, os interessados devem preencher o formulário pelo link:

https://forms.gle/zrtSpefMCvkwHBfG9. As vagas são limitadas e o evento é gratuito.

O auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, está localizado na Rua General Telles, 1040, Centro.

Mais informações:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1492

