Secretaria de Turismo lança plataforma de boas práticas para enfrentar a pandemia

Site foi criado para inspirar municípios paulistas a enfrentarem desafios da gestão pública a partir de casos que deram certo

A Secretaria de Turismo de São Paulo (Setur) lançou nesta quarta-feira (7) uma plataforma eletrônica de boas práticas para auxiliar os prefeitos paulistas a encontrar soluções para enfrentar a crise imposta pela pandemia. A ideia é que a ferramenta colaborativa ajude a compor um catálogo de experiências bem-sucedidas e possa ser replicada por gestores públicos em todo o estado.

“Os desafios são comuns a boa parte dos municípios, de modo que a solução de um pode também ser também a do outro”, disse o secretário Vinicius Lummertz. “É por isso que a troca de boas experiências é uma forma de abreviar o caminho para a recuperação econômica do nosso setor”, completou.

O primeiro projeto disponível é o Viva Rua SP, que traz todos os passos sobre como aproveitar melhor o espaço público e potencializa as atividades econômicas relacionadas ao turismo. Na descrição, há desde detalhes da implementação jurídica do modelo, sugestões de ferramentas administrativas e o passo a passo da modelagem para diferentes perfis de municípios.

Uma sondagem prévia com os municípios já revelou práticas de sucesso com potencial de serem replicadas, como o auxílio financeiro a trabalhadores do turismo, a manutenção do fornecimento de gás, água ou eletricidade a inadimplentes, além de programas especiais de crédito. Para conhecer as experiências, acesse: http://www.turismo.sp.gov.br/melhorespraticas