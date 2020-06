Sebrae-SP lança ação gratuita para o setor de turismo de Botucatu

Capacitações online fazem parte do programa Sebrae Enfrentar Turismo e serão realizadas de 18 de junho a 7 de julho

Foto: Acontece Botucatu

Os empreendedores do setor de turismo de Botucatu podem se inscrever no Programa Enfrentar Turismo, criado para levar orientações, dicas e sugestões do que fazer para minimizar o impacto que a crise está causando em seu negócio. As ações online serão realizadas entre os dias 18 de junho e 7 de julho. A iniciativa é gratuita e promovida pelo Sebrae-SP, Prefeitura Municipal e Conselho Municipal de Turismo de Botucatu.

O programa é composto de 12 horas de capacitação online e mais cinco horas de consultorias individuais. O participante terá orientações sobre tendências do turismo, inovação nas vendas, proteção de caixa, como vender pela internet e renegociação com fornecedores e clientes.

Os empreendedores podem ainda optar em participar de consultorias tecnológicas, dentro de temas como: construção de presença digital, melhoria da busca orgânica, layout de fachada, organização interna de loja, elaboração de ficha técnica para comércio e serviços de alimentação, entre outros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://bit.ly/turismobotucatu.