Sebrae-SP e Pólo Cuesta assinam parceria para promover turismo regional

Cerimônia remota será realizada nesta sexta-feira, dia 7; programa prevê desenvolvimento do setor

O Sebrae-SP e o Pólo Cuesta assinam nesta sexta-feira, dia 7, uma parceria para promover o Programa Sebrae de Turismo com o objetivo de promover ações para o desenvolvimento do turismo de forma regional e sustentável. O trabalho vai envolver os municípios de Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel. A previsão é que os trabalhos comecem em junho.

De acordo com a 10ª edição da pesquisa Sebrae sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios, o setor de turismo foi o mais afetado, com uma queda média de 59% no faturamento em uma semana pré-pandemia.

“A tendência é que o turismo regional ganhe força e os empreendedores precisam estar preparados para a retomada do turismo, integrar experiências turísticas relevantes e criar produtos turísticos autênticos para fortalecer o turismo regional”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP Eduardo Nascimento.

“Este trabalho em parceria com o Sebrae vai ajudar os municípios na retomada da economia e irá aumentar a sinergia regional em torno das atrações turísticas do Polo”, ressalta Ricardo Salaro Neto, presidente do Conselho de Municípios Turísticos do Pólo Turístico Cuesta.

O programa será voltado para os empreendedores do setor e prevê um pacote de ações com quatro etapas: estruturação da gestão do negócio; modelagem de produtos turístico, comercialização de produtos e acesso a mercados; e promoção do destino e consolidação do negócio.

O objetivo é ajudar os participantes a atingirem uma melhora de qualidade dos produtos e serviços, redução dos custos totais em relação ao faturamento, aumento do faturamento e da produtividade, além da implementação de inovação em processos, produtos e serviços. Outras informações pelo telefone (14) 99709-4908.