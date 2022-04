Sebrae apresenta Programa SP EcoAventura em Botucatu

Gestores públicos e empresas de ecoturismo de aventura da região podem se inscrever; encontro presencial será realizado no dia 20 de abril, às 13h30

Foto: André Godinho/Acontece Botucatu

Com o objetivo de fortalecer a cultura da qualidade, a gestão da segurança e a competitividade das empresas do segmento do ecoturismo e turismo de aventura, o Sebrae-SP, em parceria com o Governo de SP, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, realiza no dia 20 de abril, das 13h30 às 17h, o seminário presencial de lançamento do Programa SP EcoAventura. O evento ocorrerá no Teatro Municipal de Botucatu. As inscrições são gratuitas.

Podem se inscrever para o evento: gestores públicos e empresas que oferecem atividades como cicloturismo, escalada, tirolesa, rapel, rafting, montanhismo, mergulho, arvorismo, entre outras consideradas de turismo de aventura do Polo Cuesta, Região Turística Águas e Flores Paulista, Circuito das Frutas, Circuito Bem Viver e Serra do Itaquerí. No caso do Polo Cuesta, fazem parte: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel.

O Programa SP EcoAventura busca estimular os empreendedores que operam atividades de turismo de aventura a implementar um sistema de gestão para garantir a segurança dos turistas e melhorar, assim, a competitividade dos seus negócios. Mais de 200 municípios paulistas serão contemplados na ação.

No seminário será apresentada a importância da gestão da segurança no cenário do turismo de aventura no contexto atual e detalhadas as etapas que compõe o projeto. As empresas que aderirem ao Programa SP EcoAventura – 100% gratuito – terão capacitação em gestão empresarial e empreendedorismo, consultorias e auditorias para que possam pleitear a certificação da ABNT para a Norma Técnica ABNT NBR 21101 que normatiza as atividades de turismo de aventura.

“Queremos capacitar esses pequenos negócios a fim de que consigam aproveitar plenamente todas as oportunidades que estão surgindo com a retomada do turismo em ambientes naturais. Estamos trazendo soluções que contribuem para o crescimento dessas empresas de forma segura, resultando em mais renda e novos empregos neste momento onde o ecoturismo e o turismo de aventura ganham destaque na preferência dos turistas”, comenta o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

O Teatro Municipal está localizado na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27, no Centro. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/EcoAventura-Polo6. Outras informações no telefone (14) 3811-1710 (opção 4).

Serviço

Seminário – Programa SP EcoAventura

Data: 20 de abril

Horário: 13h30 às 17h

Local: Teatro Municipal de Botucatu

Endereço: Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27, no Centro

Inscrições gratuitas: link https://bit.ly/EcoAventura-Polo6

Mais informações: (14) 3811-1710 (opção 4)

