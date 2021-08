Programa de capacitação do turismo regional avança à fase 2, com inscrições gratuitas

Foi concluída a primeira fase do Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional, promovido pelo Sebrae-SP, Polo Cuesta e Instituto Jatobás. Em 20 dias foram realizados seis encontros virtuais com empresários ligados ao turismo como donos de bares e restaurantes, hotéis e pousadas, guias turísticos, mobiliárias, artesãos, entre outros.

Na oportunidade, mais de 100 participantes tiveram acesso a dicas e informações sobre destinos turísticos inteligentes, marketing digital, controle financeiro, fidelização do cliente, inteligência emocional, planejamento e parcerias estratégicas. A iniciativa busca capacitar profissionais para que possam melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos; reduzir os custos; aumentar o faturamento e produtividade; implementar novos processos, produtos e serviços.

“Acreditamos que atingimos as expectativas, atraindo a atenção tanto de empresários consolidados como aqueles que estão iniciando no setor, o que nos indica o potencial que temos na região”, afirma Thiago Dorini, presidente da diretoria executiva do Polo Turístico Cuesta.

Agora, estão abertas inscrições gratuitas para a segunda fase do programa, que prevê a realização de dois workshops: “Hospitalidade e Excelência em Serviços” (de 24 a 26 de agosto); e “Experiência de Compra do Cliente” (de 30 de agosto a 1º de setembro). Os encontros acontecem novamente de forma remota, das 19 às 22 horas.

Para participar, basta o interessado preencher um formulário de inscrição on-line, com nome e principais informações de sua atividade. O link para o formulário pode ser encontrado no site do Polo Cuesta [polocuesta.com.br] ou redes sociais do consórcio.

Numa terceira fase, entre os meses de setembro e outubro, ainda serão oferecidas consultorias individuais aos participantes do programa.

Fazem parte do Polo Cuesta as seguintes cidades: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel.