Polo Cuesta ampliará interesses em comum dos municípios

Em assembleia realizada nesta sexta-feira (15), no auditório Cyro Pires da Prefeitura de Botucatu, membros do Polo Cuesta aprovaram a mudança de finalidade do consórcio. Até então, o consórcio era unifinalitário, ou seja, atendia exclusivamente a um único interesse: no caso, o turístico. Com a mudança para consórcio multifinalitário, todos os municípios envolvidos poderão atuar juntos em diferentes áreas de interesse comum.

“Acreditamos que essa mudança irá atender melhor aos interesses das cidades, ajudando as administrações municipais a tratarem de forma mais efetiva os desafios em comum de todos. Seja no meio ambiente, na saúde, na infraestrutura e outras áreas, nas quais serão criadas câmaras técnicas. Isso não quer dizer que o turismo será deixado de lado. Pelo contrário. Pensar o desenvolvimento regional fortalecerá ainda mais o turismo”, afirma Ricardo Salaro, prefeito de São Manuel e presidente do conselho de municípios do Polo Cuesta.

Uma das principais vantagens neste novo formato é a ampliação do leque de projetos que poderão ser apresentados para captação de recursos extra-orçamentários junto aos governos do Estado e Federal, algo muito mais difícil de se obter individualmente. Além da economia em compras coletivas. A partir de agora o Polo Cuesta contará com consultoria do Sebrae-SP, que irá auxiliar nos trâmites desta mudança e capacitação dos agentes públicos.

“A consultoria ‘Formalização de Consórcios Públicos Municipais’, faz parte do Programa Consórcio Empreendedor, uma iniciativa inovadora do Sebrae na área de políticas públicas que tem como objetivo fortalecer instituições permanentes do desenvolvimento regional, estabelecer políticas públicas de base empreendedora e oferecer a municípios menores oportunidades de políticas públicas que eram acessíveis apenas a grandes municípios”, explica Eduardo Nascimento Jesus, gerente regional do Sebrae Botucatu.

Em 2021, o Polo Cuesta completa 20 anos. Atualmente fazem parte deste consórcio nove cidades da região: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel.