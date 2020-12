Pesquisa inédita avalia o que pensam os cidadãos paulistas sobre turismo; botucatuenses podem participar

Iniciativa é da Secretaria de Turismo do Estado em parceria com as estâncias e os municípios de interesse turístico

Até 8 de janeiro de 2021 os moradores dos 210 municípios turísticos do estado de São Paulo poderão participar de uma pesquisa inédita com o objetivo de avaliar a opinião sobre as suas cidades. “Como você vê o turismo na região onde mora? ” É a pergunta inicial do formulário online, divulgado pela Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com as estâncias e os municípios de interesse turístico.

Liderada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), com o apoio de diversas entidades do setor além das secretarias e departamentos municipais de turismo, a pesquisa tem três grupos de perguntas: o primeiro traça um perfil socioeconômico do morador, vinculado à sua cidade; o segundo aprofunda a percepção sobre os impactos, positivos e negativos, que o fluxo turístico pode causar; e por fim, qual é a expectativa do desenvolvimento local pelos próximos dez anos, as preocupações dos moradores e os benefícios que identificam na atividade.

Para o secretário de Turismo do Estado, Vinicius Lummertz, além de ajudar no desenho de propostas para o desenvolvimento regional, a pesquisa contribuirá para a conscientização. “É importante que o morador saiba de seu papel estratégico para a qualidade do turismo de sua cidade. O bom atendimento é parte do sucesso de uma viagem”.

A pesquisa está disponível no link: https://forms.gle/8MPTjVFY6zw8u4xL6.