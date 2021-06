Parceria com Sebrae viabilizará cursos 100% gratuitos ao turismo do Polo Cuesta

O setor de turismo foi um dos mais impactados ao longo de toda a pandemia. De acordo com o Sebrae, 63% das empresas tiveram queda de faturamento acima dos 75%. A estimativa é que essa recuperação demore de 7 meses até 1 ano.

Pensando já nesta retomada, representantes das nove cidades que compõem o Pólo Cuesta (Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel) estiveram reunidos virtualmente nesta terça (8) para iniciar o planejamento de execução do Programa Sebrae de Turismo.

A proposta é que, ao longo dos próximos seis meses de 2021, possam ser realizados eventos técnicos, consultorias e outras ações junto às empresas e pessoas que trabalham direta ou indiretamente com o turismo nestas cidades. Um dos primeiros passos será o de identificar, na região, os principais serviços e suas respectivas necessidades.

Com esse diagnóstico mais detalhado poderão ser ofertadas capacitações 100% gratuitas para aperfeiçoamento da gestão do negócio, atendimento e experiência oferecida ao turista. Desde o artesão, meios de hospedagem, serviços de alimentação, agente de turismo, cozinheiros, entre outros. Consequentemente, o programa irá fortalecer a imagem do Polo Cuesta como uma nova alternativa de destino no interior do Estado de São Paulo, bem como toda a cadeia da economia local.

“A expectativa é aprimorar a prestação dos serviços desses empreendedores e descobrir novas vocações que criem uma identidade única com o consumidor final. Um turista que, daqui em diante, apresentará uma demanda muito mais regional. Fazendo esse planejamento corretamente, estaremos muito mais preparados para esta retomada e com uma nova visão de turismo para os próximos anos”, enfatiza Thiago Dorini, presidente da diretoria executiva do Polo Turístico Cuesta.

Sobre o Polo Cuesta

O Pólo Cuesta é um consórcio turístico criado em 2001, como associação sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver o turismo de forma regional e sustentável através da integração e trabalho em conjunto dos municípios associados. Presta serviços de planejamento, capacitação, normatização, construção e conservação de equipamentos turísticos, e marketing para promoção do desenvolvimento do turismo regional.

Mais informações: polocuesta.com.br