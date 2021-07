O que fazer em 3 dias em Berlin?

Monte um roteiro de pelo menos 3 dias em Berlin e aproveite a viagem à Alemanha para conhecer outros países da Europa com ETIAS (que entra em vigor em 2022).

Os planos de viagem podem variar muito de acordo com os interesses e o tempo disponível para encaixá-los no roteiro, mas os viajantes frequentes avisam: passar 3 dias em Berlin é o mínimo para quem pretende visitar a Alemanha.

Berlin é um dos principais destinos turísticos europeus para quem se interessa por história, pois possui museus e monumentos que nos ajudam a entender melhor os acontecimentos que mudaram o mundo no século XX. Por outro lado, a cidade é famosa pela modernidade no estilo de vida, com uma vibrante cena musical e muitas atrações para os interessados em arte, moda, tecnologia e vida noturna.

Reunimos as principais sugestões de viajantes sobre o que ver e fazer em Berlin para ajudar você a montar um roteiro de 3 dias na capital alemã. Antes de compartilhar essas dicas, é importante frisar que a Alemanha precisa de visto somente quando se vai passar mais do que 3 meses no país para morar, estudar, exercer trabalho remunerado e/ou outras finalidades não-turísticas.

Contudo, a partir de 2022, será obrigatório obter uma autorização de viagem no ETIAS para entrar na Alemanha e nos outros 25 países que fazem parte do Espaço Schengen europeu. Isso valida a isenção de visto dos cidadãos brasileiros em viagens a turismo ou negócios, permitindo que a pessoa se movimente livremente nessa área da Europa por até 90 dias a cada 180 dias.

Atrações de Berlin: o que ver e fazer na capital da Alemanha

Há muito o que fazer em Berlin. A capital alemã é menor do que a nossa cidade , mas possui inúmeras atrações turísticas e pode proporcionar inesquecíveis experiências de viagem:

Onde ver o Muro de Berlin

Em vários pontos de Berlin, é possível ver e saber mais sobre a história do extenso muro que representa a divisão da Alemanha — com estilos diferentes de abordagem:

Potsdamer Platz: essa praça no centro de Berlin fica próxima a atrações imperdíveis na cidade, como o Portão de Brandemburgo, e uma boa recomendação de onde ver Muro de Berlin quando se vai passar pouco tempo na cidade.

East Side Gallery: um dos lugares mais famosos para ver o Muro de Berlin sob um ponto de vista mais leve, já que o local é uma espécie de museu a céu aberto, com trechos pintados por artistas dos mais variados estilos.

Memorial do Muro de Berlim: bom para ver partes do muro sem intervenções artísticas.

Topografias do Terror: além de ver uma parte preservada do Muro de Berlin, é possível saber mais sobre a história do nazismo nesse museu.

Hennigsdorf: apesar de ficar a cerca de 20km de Berlin, esse é um lugar interessante para se ter uma visão da fronteira entre as “duas Alemanhas” e saber como era a vida nos tempos do comunismo ao subir por uma torre de observação utilizada à época.

O que fazer em Berlin em 3 dias (ou mais)

Além de ver o Muro de Berlin sob a perspectiva mais interessante para seu estilo de viagem, vale a pena incluir algumas destas atrações no roteiro de sua visita à cidade:

Mitte, o imperdível bairro central de Berlin, onde fica o Portão de Brandemburgo, o palácio do Reichstag, a famosa Alexanderplatz e a já citada praça Postdamer (com um dos acessos ao parque Tiergarten).

Hackescher Markt, na região do Mitte, ótimo para passear, fazer compras e vivenciar a vibração da cidade.

Torre da TV, um passeio tradicional para quem deseja ver Berlin do alto.

Berliner Dom, a catedral da Berlin, também oferece belas vistas da cidade e fica perto do museu DDM.

Museus, além dos que já foram citados neste artigo, a cidade é repleta de museus famosos para incluir no roteiro.

Vida noturna, basta escolher o que fazer à noite em Berlin após explorar as atrações da capital alemã: bares, restaurantes, baladas, shows e até passeios de barco.

Faça suas escolhas e, depois de ficar pelo menos 3 dias em Berlin, aproveite o fácil acesso a outros destinos turísticos na Europa e siga viagem a partir da Alemanha, que faz fronteira com 9 países europeus:

Áustria

Bélgica

Dinamarca

França

Holanda

Luxemburgo

Polônia

República Tcheca

Suíça

Todos os países da lista acima fazem parte do Espaço Schengen, que possui uma política de liberação das fronteiras internas. Isso significa que é possível se deslocar entre eles sem passar um rigoroso controle de imigração — e isso vai se tornar ainda mais seguro para os turistas e moradores locais a partir de 2022, quando o ETIAS entrar em vigor.