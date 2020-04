Municípios de SP indicam melhores práticas para o turismo após pandemia

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, realizou em abril uma pesquisa com as prefeituras de 150 estâncias e municípios de interesse turístico para entender como as cidades têm se organizado neste momento e compartilhar as boas práticas, que poderão ser replicadas em outras regiões. O estudo levou em conta os dados de 201 entrevistas.

Em Jundiaí, por exemplo, a prefeitura criou o projeto “Deguste em Casa”, que cadastra restaurantes e empreendimentos de turismo rural para fornecer seus produtos via delivery ou por sistema de retirada no local. Entre os cadastrados há adegas, vinícolas, restaurantes e cervejarias.

Em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, um grupo de empresários criou o programa de “Voucher Sócio Econômico”, que concede descontos de até 20% em pousadas, restaurantes, lojas e outros estabelecimentos para serem usados após a crise. Parte da renda será destinada ao fundo de assistência.

O Programa de Crédito Turístico, criado pelo Governo de São Paulo para facilitar o acesso de empresas e prefeituras a linhas de financiamento oferecidas por instituições financeiras, também foi destacado na pesquisa.

A partir do levantamento, a Secretaria de Turismo listou as boas práticas indicadas pelos municípios:

1 – Reorganização do calendário de eventos e festividades, priorizando o adiamento em vez de cancelamento;

2 – Campanhas de conscientização para combater a COVID-19 e sobre os impactos no turismo, usando conteúdo digital, vídeos, cartilhas, boletins, tours virtuais, carros de som, informativos por mensagem de celular, orientações online e via telefone;

3 – Incentivo a serviços de delivery ou drive thru em propriedades rurais turísticas, bares e restaurantes;

4 – Reforma, limpeza e organização de atrativos turísticos;

5 – Atualização de inventário turístico, planos, materiais promocionais, organização de documentos, ações e serviços internos;

6 – Divulgação de campanha “não cancele, adie sua viagem”;

7 – Capacitação, treinamentos e reuniões entre trade, setor público, conselhos de turismo e agentes locais;

8 – Campanhas para doação de alimentos e produtos de higiene;

9 – Programa de Crédito Turístico do Estado de SP e outras políticas de crédito;

10 – Implantação de plataforma de venda online com suporte do setor público;

11 – Venda de vale-presente antecipado para serem usados depois da crise (pacote de viagem ou hospedagem, por exemplo);

12 – Bônus e benefícios para próximas viagens;

13 – Manutenção de salários dos funcionários de pousadas e estabelecimentos.