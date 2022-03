Conheça os melhores lugares de Buenos Aires para curtir musica brasileira e ter novas experiências de vida

A cultura brasileira está cada vez mais presente ao redor do mundo, muitos países tocam a música brasileira como se fosse de lá. O Brasil hoje em dia é uma grande referência internacional quando o assunto é música. Grande parte disso vem do fato de que a globalização permite que as fronteiras do mundo não impeçam que novas culturas chegam ao seu país.

Outro fato que ajuda bastante a música brasileira a se tornar popular é do que a cada dia que passa, mais brasileiros buscam ir para países diferentes buscando realizar novos objetivos profissionais ou de estudo. Um dos países que mais tem brasileiros em seu solo hoje em dia é Argentina. A escola de espanhol em Buenos Aires é um enorme sucesso entro os brasileiros que querem aprender o espanhol e conhecer outra cultura.

O fato é que estudar espanhol na Argentina tem se comprovado mais efeito do que estudar espanhol em solo brasileiro, pois a exposição ao espanhol fora do Brasil é maior. O fato de mais brasileiros estarem espalhados ao redor do mundo tem ajudado bastante a música brasileira a faze sucesso ao redor do mundo.

O sucesso da música brasileira no exterior é tão grande que é possível encontrar muitos lugares diferentes para curtir uma boa música Brasileira na Argentina. Para te deixar por dentro dos lugares mais quentes para curtir uma boa música brasileira você só precisa andar pela região próxima a escola.

Asism como no Brasil na Argentina também existem diversos lugares para curtir musicas e todos possuem suas próprias características, alguns são mais voltados para curtir festas, boates e coisas do gênero e outros são mais calmos permitindo que você de estudar espanhol na Argentina enquanto curte uma música brasileira ao fundo.

Mas, diversidade de lugares não significa qualidade, alguns dos lugares por lá não são tão bons, e outros sequer vale a pena pisar por lá. Mas, para não te deixar na mão ou e lugares estranhos acompanhe abaixo a lista dos cinco melhores lugares para curtir uma boa música brasileira em Buenos Aires.

Os melhores lugares para ouvir música brasileira em Buenos Aires:

Todo mundo sabe que ouvir música brasileira é uma das melhores coisas do mundo. A música brasileira é feita em muitos gêneros musicais diferentes o que ajuda a todo mundo a criar certa afeição pelo ritmo brasileiro nas músicas. Muitas pessoas curtem músicas brasileiras sem sequer saber que elas são do país ao lado.

Para quem pretende estudar espanhol em Buenos Aires, ou já faz isso curtir bons locais com musicas brasileiras é uma tarefa simples. Geralmente os lugares com maior presença da cultura brasileira estão lotados de brasileiros, você pode encontrar muitos restaurantes, bares, boates entre outros locais de lazer totalmente focados na cultura brasileira.

Como foi dito anteriormente, não é pelo fato de que existem muitos lugares para ouvir música brasileiras que todos são bons, acompanhe a baixo os melhores lugares para ouvir música brasileira em Buenos Aires e não cai em furadas de ir para locais ruins ouvir música:

Makena

Para quem curte uma noite agitada em uma balda a Makena é uma ótima opção. Essa balada brasileira em Buenos Aires é muito famosas por tocar o pop e funk brasileiro com bastante frequência, esse lugar fica a poucos quarteirões da escola de espanhol em Buenos Aires, portanto ele é bem frequentado por muitos Brasileiros.

Por lá além de ouvir música brasileira e dançar bastante você pode experimentar muitos drinks diferentes, um mais saboroso que outro nesse lugar. Até mesmo a famosa caipirinha está por lá, para quem curte uma noite agitada com muita dança e muita música pop e funk a Makena é uma ótima opção.

Sem contar que esse lugar é famoso entre brasileiros e Argentinos, por lá você pode encontrar pessoas de ambos os países, sendo uma oportunidade perfeita para treinar seu espanhol enquanto curte uma das melhores baladas de Buenos Aires.

Eter Club

Esse é um barzinho que fica um pouco mais longe da escola de espanhol em Buenos Aires, mas mesmo assim vale a pena pegar alguns de minutos de carro para conhecer esse lugar. Ele é um bar boate para você que curte todos os gêneros musicais mais tocados no Brasil.

Por lá você também pode ouvir soul, jazz blues, misturado com pop e funk. Lá realmente possuí uma mistura muito agradável de gêneros musicas. Para quem curte música brasileira em geral esse bar e boate a melhor opção em Buenos Aires.

Debar

Se o seu gosto músical não é muito voltado para pop e funk, mas sim para o rock o Debar é a melhor opção. O Debar é como um dos tradicionais rock bares do Brasil. Por lá você pode ouvir covers de bandas brasileiras e internacionais, sempre no mesmo clima dos barzinhos de rock que você pode encontrar no Brasil.

Muita gente que procura estudar espanhol na Argentina sente falta desses locais por lá, pois, infelizmente o rock brasileiro não é muito popular por lá. Portanto se o que você procura é ouvir rock brasileiro ao vivo, e tomar bons drinks esse é lugar ideal para você aproveitar suas noites.

Roxy

O Roxy é uma mistura de balada com rock Bar. Esse lugar é perfeito para quem quer ouvir muita música boa e tomar bons drinks enquanto escuta os rocks nacionais mais dançantes, como por exemplo, covers de Legião Urbana, e da banda Engenheiros do Havaí.

Soul Café

O Soul Café tem uma proposta bem diferente de todos os outros lugares para ouvir música brasileira. Essa cafeteria é uma ótima opção para quem procura um lugar calmo para curtir um bom café e ouvir muita música brasileira de qualidade.

