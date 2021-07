Aberta pré-inscrição para capacitações a profissionais do turismo no Polo Cuesta

O Sebrae-SP, em parceria com Pólo Cuesta e Instituto Jatobás, abriu pré-inscrição para o Programa Turismo Regional da Cuesta. Ele é composto por eventos, consultorias individualizadas, capacitações e outras atividades que serão realizadas ao longo deste segundo semestre.

Podem efetuar essa pré-inscrição profissionais de serviços de alojamento, alimentação, transportes, locação de automóveis, agências e operadoras, atividades culturais, artesanato, atividades desportivas e recreativas, organizadoras de eventos ou guias de turismo.

Para participar, basta o interessado preencher um formulário de inscrição on-line, com nome e principais informações de sua atividade. A partir desta demanda, o Sebrae-SP irá organizar a programação das atividades. O link para o formulário pode ser encontrado no site do Polo Cuesta [polocuesta.com.br] ou redes sociais do consórcio.

Fazem parte do Polo Cuesta nove cidades da região: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel.