Vunesp seleciona 537 profissionais de saúde para combate ao novo coronavírus

A Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp) irá realizar, de forma gratuita, um processo de seleção simplificado e emergencial de profissionais da saúde para a Secretaria Estadual de Saúde com vistas ao combate ao coronavírus no estado. No total serão 537 vagas para Técnicos de Enfermagem e Médicos, com salários que variam entre R$ 1.200,00 e R$ 3.291,30.

Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos e o prazo para as inscrições será de apenas dois dias: de 12 a 14 de maio. O prazo curto se justifica por ser um processo seletivo emergencial. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 26 de maio, por meio do endereço eletrônico da organizadora.

O edital e todas as informações sobre o processo podem ser obtidas na página da Vunesp em: https://www.vunesp.com.br/SESA2004.

Referência na organização de vestibulares e concursos públicos nas mais diversas áreas, a Vunesp mais uma vez irá realizar o processo de forma gratuita, como forma de colaborar no combate à pandemia de Covid-19.

Cargos

São 356 vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem, sendo 338 para ampla concorrência e 18 para pessoas com deficiência. O cargo exige ensino médio e formação técnica em Enfermagem e ainda registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). O salário oferecido é de R$ 1.200,00 acrescido de prêmio de incentivo no valor de até R$ 623,00 por jornada de trabalho de 30 horas por semana.

As outras 181 vagas são para Médicos, função que exige nível superior e registro no Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP). A remuneração é de R$ 3.291,30, acrescida de prêmio de produtividade médica de até R$ 4.160,70, por carga horária semanal de 24 horas.

As contratações serão efetuadas em caráter temporário até que perdure o período da Pandemia ou até o limite de doze meses, respeitando o quantitativo estabelecido em Autorização Governamental.

Inscrição em maio

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, onde serão avaliados os títulos acadêmicos e a experiência profissional no cargo.

O prazo de validade improrrogável do presente processo seletivo simplificado será de até um ano a partir da data de publicação da classificação final.

Mais detalhes e informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no link “Fale Conosco” do site da Vunesp (www.vunesp.com.br).