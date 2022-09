Vigilância Sanitária de Botucatu realiza capacitação para cuidado ao idoso de Instituições de Longa Permanência

A Vigilancia Sanitária estadual de Botucatu – GVS XVI – realizou recentemente, em sua sede, o evento Capacitações em Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI, com os temas: Um Novo Olhar Sobre o Envelhecimento; Boas Práticas de Manipulação de Alimentos; e, Cuidados Adequados com a Medicação em ILPIs.

O evento contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas, inspetores sanitários de trinta municípios, Responsáveis Técnicos e manipuladores de alimentos destas ILPI, além da parceria com alunos do Curso de Nutrição (IB) da UNESP – Campus Botucatu.

A promoção desta capacitação aos técnicos das vigilâncias sanitárias, responsáveis pela fiscalização de ILPI, foi motivada pelos dados da OMS – Organização Mundial de Saúde – que apontam que o Brasil, em 2025, será o 6º País do Mundo em número de idosos. Além disso, é perceptível o aumento destas instituições na região de Botucatu.

O objetivo deste evento é colaborar com a prevenção de risco de agravos à saúde e intervir sanitariamente nas ILPI, quando necessária; e, para garantir melhor qualidade de vida aos idosos usuários destas instituições, considerando as questões multidimensionais do envelhecimento.

