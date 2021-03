Vigilância captura enxame de abelhas africanizadas na Vila Assumpção

A Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu-SP foi acionada na manhã desta sexta-feira, 5, para avaliar um enxame de abelhas africanizadas, que estava alvoroçado na Rua Antônio Bernardo, Vila Assumpção, região central.

Chegando ao local a equipe constatou que se tratava de um enxame migratório, que estava pousado no galho de uma árvore. Ocorre que um ônibus passou pelo local e acabou esbarrando no arbusto, derrubando parte das abelhas na sarjeta.

A VAS interditou o quarteirão e realizou a captura do enxame que foi levado ao Setor de Apicultura do Lageado.

IMPORTANTE

Para evitar acidentes, ao se deparar com um enxame de abelhas ou ninho de vespas, nunca tente realizar o manejo se não tiver conhecimento técnico para isso.

Entre em contato com a Vigilância Ambiental em Saúde através do 38135055. Após as 17h, finais de semana e feriados, o plantão deverá ser acionado pelo 199 da Guarda Civil Municipal.