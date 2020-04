Vigilância Ambiental orienta sobre morcegos em Botucatu

Uma das dúvidas mais comuns entre moradores da Cidade é referente ao procedimento correto ao notar a presença de morcegos nas residências. Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei, importantes para o meio ambiente ao realizar o controle da população de insetos, dispersão de sementes, polinização, entre outros benefícios.

Morcegos insetívoros, frugívoros e nectarívoros, os mais comuns na área urbana, não são alvos de controle em Saúde Pública, portanto somente deverão ser resgatados em situação de risco, ou seja, caídos ou pousados em locais não habituais a espécie

Em 2020, a Vigilância Ambiental em Saúde resgatou 237 morcegos em situação de risco. Desses, 87 foram encaminhados para exame laboratorial e 4 deles tiveram resultado positivo para a raiva.

“Os morcegos são reservatórios naturais do vírus da raiva e por isso a VAS orienta que as pessoas não manuseiem o animal, pois como forma de defesa, o morcego pode morder e transmitir a doença. Por isso também é importante que se mantenha a vacina antirrábica de cães e gatos em dia, pois caso estes animais entrem em contato com morcegos ou outros mamíferos infectados com o vírus rábico, estarão protegidos e não se tornarão uma fonte de infecção para o homem”, afirma Valdinei Campanucci, Supervisor de Serviços de Saúde Ambiental e Animal.

O Canil Municipal é um posto permanente de vacinação antirrábica, portanto é importante que todo cão e gato, acima dos três meses de vida, que ainda não recebeu a dose da vacina nos últimos doze meses seja levado para a vacinação de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. O Canil fica na Avenida Itália, s/n, Lavapés.

O que fazer quando encontrar um morcego caído?

Ao encontrar um morcego vivo ou morto, caído ou pousado em local não habitual, é importante isolá-lo, colocando um balde ou uma caixa de papelão em cima, impedindo que animais e crianças tenham contato direto. Em hipótese alguma jogue o morcego no lixo, por exemplo.

A Vigilância Ambiental em Saúde deverá ser acionada para fazer o resgate. Caso um morcego entre voando no interior do imóvel, apague as luzes, feche as portas internas e deixe a janela aberta para que ele possa sair.

A VAS atende de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas pelo telefone (14) 3813-5055. Após o horário comercial, finais de semana e feriados, o plantão deve ser acionado pela Guarda Civil Municipal, pelo telefone 199.