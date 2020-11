Vigilância Ambiental em Saúde orienta sobre prevenção de acidentes com escorpiões

A Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu orienta a população sobre cuidados simples podem evitar acidentes envolvendo escorpiões.

Em Botucatu, as principais espécies são: escorpião amarelo (Tityus serrulatus) e escorpião marrom (Tityus bahiensis). O ambiente natural modificado pela ocupação do homem causa uma quebra na cadeia alimentar e aumentando locais de abrigo para os escorpiões sem a presença de seus predadores naturais. Com a escassez de alimento, esses animais passam a procurar comida e abrigo em residências, terrenos baldios e áreas de construção, aumentando as chances de acidentes.

Algumas espécies se alimentam principalmente de baratas e se deslocam aos lugares onde há abundância destes insetos, sempre no período da noite.

Para evitar acidentes com escorpiões, confira algumas dicas:

Na área externa do domicílio:

– Manter limpos quintais e jardins, não acumular folhas secas e lixo domiciliar;

– Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes apropriados e fechados, e entregá-los para o serviço de coleta. Não jogar lixo em terrenos baldios;

– Limpar terrenos baldios a cerca de dois metros das redondezas dos imóveis;

– Eliminar fontes de alimento para os escorpiões: baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados;

– Evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo de escorpiões como materiais de construção civil e terraplenagens, que possam deixar entulho, superfícies sem revestimento, umidade, entre outros;

– Remover periodicamente materiais de construção e lenha armazenados, evitando o acúmulo exagerado;

– Preservar os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos;

– Evitar queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões;

– Remover folhagens, arbustos e trepadeiras junto às paredes externas e muros;

– Manter fossas sépticas bem vedadas, para evitar a passagem de baratas e escorpiões;

– Rebocar paredes externas e muros para que não apresentem vãos ou frestas.

Na área interna da casa:

– Rebocar paredes para que não apresentem vãos ou frestas;

– Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha;

– Reparar rodapés soltos e colocar telas nas janelas;

– Telar as aberturas dos ralos, pias ou tanques;

– Telar aberturas de ventilação de porões e manter assoalhos calafetados;

– Manter todos os pontos de energia e telefone devidamente vedados.

O uso de inseticidas para o controle de escorpiões não são indicados. Estes produtos apenas causam o desalojamento desses animais, aumentando as chances de acidente.

Como proceder em caso de acidente?

Ao ser picada, a pessoa deve lavar o local com água e sabão e procurar orientação médica imediata nos prontos socorros mais próximos do local da ocorrência do acidente.

Se for possível, a pessoa deve capturar o animal e levá-lo ao serviço de saúde, porque a identificação do escorpião causador do acidente pode auxiliar o diagnóstico.

Caso seja picada, a pessoa não deve amarrar ou fazer torniquete, não aplicar nenhum tipo de substâncias sobre o local ou fazer curativos que fechem o local, pois podem favorecer a ocorrência de infecções. Também não é orientado cortar, perfurar ou queimar o local do ferimento.

Para evitar acidentes, o ideal é examinar roupas (inclusive as de cama), calçados, toalhas de banho e de rosto, panos de chão e tapetes, antes do usar. Usar luvas de raspa de couro ou similar e calçados fechados durante o manuseio de materiais de construção, transporte de lenha, madeira e pedras em geral. Manter berços e camas afastados, no mínimo, 10 centímetros das paredes e evitar que mosquiteiros e roupas de cama esbarrem no chão.