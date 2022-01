Vigilância Ambiental em Saúde fechou o ano de 2021 com mais de 126 mil ações realizadas em Botucatu

A Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu fechou o ano de 2021 com 126.413 ações realizadas. Foram 115.970 visitas voltadas ao controle do mosquito Aedes aegypti e 10.443 atendimentos às demandas da população.

No que diz respeito a Dengue, os levantamentos entomológicos da VAS apontam que 80% dos criadouros deste inseto são recipientes existentes nas residências do Município. Neste período chuvoso, é necessário por parte da população total atenção e manutenção adequada de recipientes com água parada, pois quanto menor o índice de infestação do Aedes aegypti, menor a chance de circulação das arboviroses (dengue e Chikungunya).

Em 2021 foram confirmados 55 casos de dengue e 1 caso importado de Chikungunya em Botucatu.

Outro destaque do serviço da Vigilância foi o atendimento à solicitações de retirada de enxames de abelhas africanizadas e ninhos de vespas. Foram atendidas 629 solicitações de retirada de enxames de abelhas africanizadas e 823 para retirada de ninhos de vespas.

A Vigilância Ambiental em Saúde orienta que o manejo de enxames de abelhas africanizadas e vespas, jamais seja realizado por alguém que não tenha conhecimento técnico, pois o risco de ocorrer acidentes graves envolvendo pessoas e animais é grande.

Outro ponto de bastante atenção da VAS é o resgate de morcegos. Foram 728 solicitações atendidas. A orientação é para que a população, ao se deparar com um morcego caído ou pousado em local não habitual, não manuseie o animal e acione a equipe da Vigilância para realizar o resgate.

A Vigilância Ambiental em Saúde atua ainda na vacinação antirrábica de cães e gatos, controle de escorpiões através de busca ativa noturna, orientação educativa, orientação sobre guarda responsável de cães e gatos, resgate de mamíferos silvestres de pequeno porte como gambás, cuícas, primatas e ouriços, atendimento de problemas com animais peçonhentos e roedores, dentre outros.

A Vigilância Ambiental em Saúde atende de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17 horas pelo (14) 3811-1609 ou via Whats App no (14) 98177-1905. Após horário comercial, finais de semana e feriados, o plantão da VAS para captura de enxames de abelhas africanizadas e vespas, resgate de serpentes, morcegos e outros mamíferos silvestres de pequeno porte, deverá ser acionado através do 199 da Guarda Civil Municipal.





