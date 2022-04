Vigilância Ambiental fará ação de combate ao mosquito da dengue nas regiões Norte e Leste de Botucatu

Como atividade complementar às ações de controle de criadouros e de nebulização veicular, a Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) realizará entre os dias 11 e 13 de abril a aplicação de inseticida através de atomizadores costais no Jardim Alvorada e Jardim Bandeirantes (Região Leste) e Distrito de Vitoriana (Região Norte).

A ação ocorrerá por conta de casos confirmados de dengue nas duas regiões.

A aplicação do inseticida será entre 8 e 12 horas nestes dias, conforme já comunicado aos moradores de cada bairro. Em caso de chuva a aplicação do inseticida será reagendada.

Além desta ação, a VAS continua realizando visitas em domicílio em outras regiões de Botucatu com o objetivo de combater os criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

A Vigilância orienta que a população procure atendimento médico ao aparecimento de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição. Caso haja a suspeita de dengue ou de outra arbovirose (Chikungunya e Zika vírus), o caso será notificado e as ações para quebrar o ciclo de transmissão destas doenças serão desencadeadas oportunamente.

Em 2022 foram confirmados 57 casos de dengue em Botucatu.







Sobre a ação:

A Vigilância irá aplicar um inseticida com objetivo matar os mosquitos adultos possivelmente infectados com o vírus da dengue.

O produto agirá apenas no momento da aplicação, portanto a eliminação de condições favoráveis a proliferação do Aedes aegypti, através da manutenção adequada de recipientes com água parada, ainda é a melhor forma de combater a dengue.

Os agentes de combate às endemias visitarão os imóveis previamente e orientarão os moradores quanto a preparação do ambiente para receber a aplicação do inseticida. Após 20 minutos, os agentes retornarão para confirmar se o ambiente já está preparado para o bombista aplicar o produto.

O tempo mínimo de espera para retornar ao imóvel após a aplicação do inseticida deverá ser de 30 minutos. Em hipótese alguma, os bombistas retornarão aos imóveis que estiverem fechados ou não preparados para receber o inseticida, portanto é importante que a preparação do ambiente seja seguida dentro do prazo estipulado.

Como preparar o imóvel:

– Guarde em local fechado ou mantenha cobertos os alimentos, utensílios de cozinha, roupas limpas ou penduradas no varal, bebedouros de animais e aquários;

– Retire ou mantenha levantadas roupas de cama e toalhas de mesa para que o inseticida possa atingir todos os locais;

– Mantenha abertas as portas, janelas e cortinas para facilitar a entrada do inseticida;

– Retire ou mantenha em cômodo fechado os animais domésticos (cães, gatos, aves, entre outros)

– Pessoas impossibilitadas de aguardarem a aplicação do inseticida do lado de fora, deverão permanecer em cômodo com portas e janelas fechadas.

Mais informações:

Vigilância Ambiental em Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1609

