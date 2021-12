Vigilância disponibiliza agendamento online para vacinação de cães e gatos contra a raiva em Botucatu

A Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) disponibiliza a população um sistema de agendamento online para vacinação antirrábica de cães e gatos. Através do link calendly.com/vigilanciaambientalbotucatu/agendavacinaantirrabica, os tutores poderão escolher a data e horário para imunizar seus animais.

Uma nova agenda está aberta para os dias 09 e 16 de janeiro de 2022. Serão imunizados somente cães e gatos com mais de 3 meses de idade, previamente agendados e residentes em Botucatu.

“Com o agendamento online evitaremos as filas, briga de animais, fugas, possível transmissão de doença, entre outros transtornos que podem ocorrer durante a aglomeração de campanhas de vacinação em massa. Outro fator importante é sabermos antecipadamente a quantidade de animais agendados para um determinado dia, portanto evitaremos o desperdício do imunizante, pois uma vez aberto o frasco de vacina antirrábica, que contém 10 ou 25 doses, ele terá validade de apenas 3 dias”, afirmou Valdinei Campanucci, Coordenador de Programas de Saúde.

O agendamento para a vacinação também está disponível no site da Prefeitura (botucatu.sp.gov.br). A expectativa da Prefeitura é vacinar nestas datas mais de 400 animais. No decorrer do mês de janeiro novas datas serão anunciadas para o ano de 2022.

A VAS vem solicitando junto ao Instituto Pasteur, através do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Botucatu, a aquisição de um número maior de doses mensais de vacina antirrábica para poder atender a demanda espontânea da população que manifesta o interesse em imunizar seus animais contra a raiva.

