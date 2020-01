Vigilância Ambiental e Corpo de Bombeiros capturam enxame de abelhas africanizadas em praça de Igreja

A Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu foi acionada na noite desta quarta-feira, 29, para avaliar um enxame de abelhas africanizadas. As abelhas estavam em árvore na Praça da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus.

Chegando ao local, uma equipe da VAS constatou que se tratava de um enxame fixo. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, os agentes de combate as endemias da VAS realizaram a transferência da colmeia para a “Caixa de Captura”. Ela foi encaminhada para o Setor de Apicultura do Departamento de Produção Animal da UNESP.

A VAS orienta que a população não tente fazer a remoção de abelhas africanizadas ou vespas se não tiver conhecimento técnico para isso. O manejo inadequado poderá ocasionar acidentes envolvendo pessoas e animais.

Serviço

Vigilância Ambiental em Saúde

Rua Major Matheus, 7, Vila dos Lavradores

Telefone: 14 38135055