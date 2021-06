Vigilância Ambiental cria canal de comunicação com a população

A Vigilância Ambiental em Saúde realizará o cadastro do número de WhatsApp de todos os munícipes que desejarem receber informações das ações desenvolvidas pelas equipes.

Para isso, basta encaminhar uma mensagem do aplicativo para o número (14) 98177-1905, contendo nome e o bairro onde mora (exemplo: João da Silva – Jardim Paraíso).

Além do cadastro geral, a Vigilância Ambiental em Saúde também realizará um cadastro setorizado, para que o interessado possa receber informações referentes ao seu bairro.

“O objetivo da utilização dessa ferramenta é fazer com que a população fique informada oportunamente sobre as ações da Vigilância como, por exemplo, a região onde os agentes de combate às endemias estarão fazendo o controle do mosquito Aedes aegypti, onde estará ocorrendo uma atividade de nebulização por conta de um caso suspeito ou confirmado de dengue, entre outras informações de interesse à saúde pública”, afirma Valdinei Campanucci, Supervisor de Serviços de Saúde Ambiental e Animal.

Lembrando que este não é um canal para recebimento de demandas da população. Para qualquer tipo de solicitação a Vigilância Ambiental em Saúde disponibiliza de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, o telefone (14) 3813-5055. Após horário comercial, finais de semana e feriados, o plantão da Vigilância Ambiental em Saúde deverá ser acionado através do 199 da Guarda Civil Municipal.