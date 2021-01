Vídeo mostra aplausos e gritos de alegria de equipe do Butantan ao saber da eficácia da CoronaVac em SP; assista

Em uma reunião fechada feita na noite desta quarta-feira (6), o cientista Ricardo Palácios, diretor de ensaios clínicos do Butantan, informou os dados aos outros diretores. Ao receberem as informações sobre a eficácia de 78% da vacina, eles comemoraram, aplaudiram e deram gritos de alegria.

“Agora eu tenho um resumo dos dados. Depois, eles entregam os dados completos. Então, para casos leves que precisam de algum tipo de ajuda – seja porque precisam de ajuda médica ou medicação –, a eficácia foi 77,96%, com intervalo de confiança inferior de 49,15 e superior de 90,44. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz”, diz Palacios no vídeo.

Ao final da reunião, o diretor do Butantan, Dimas Covas, comemorou o resultado e disse que o desafio do instituto agora é fazer o imunizante “chegar ao braço dos brasileiros”.

O governo afirma que solicitou nesta quinta a aprovação do uso emergencial do imunizante no país à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência, no entanto, diz que o instituto apresentou informações referentes a eficácia e segurança da vacina, mas que ainda não houve a submissão do pedido.