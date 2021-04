Veja o agradecimento de idosa de 100 anos que venceu a Covid-19 no HC de Botucatu

Dona Helena passou 17 dias internada, chegou a ficar em estado grave, mas venceu a doença!

No final da tarde desta quinta-feira, 15, Dona Helena Tortorella Pinheiro Machado, de 100 anos, deixou o Hospital das Clínicas de Botucatu, depois de ser curada da Covid-19. Assista acima ao depoimento emocionante da idosa ao deixar o hospital. Segundo a família, foram 17 dias internada, boa parte em estado grave, mas ela venceu!!! Ver menos

Dona Helena é filha de Pedro Tortorella e Joanina Tortorella, teve 12 irmãos e cuidou de todos. A irmã mais velha dela faleceu com 110 anos em Botucatu e ela cuidou dela até o fim. Foi casada com Darcílio Pinheiro Machado, jornalista e radialista de Botucatu.

“Antes da Covid, minha vó cozinhava, andava e tomava banho sozinha. Ela tem uma lucidez e força inacreditável! Ficou 17 dias internada, esteve em estado grave mas venceu a batalha após muita luta”, disse a neta Estela Pinheiro Machado, ao Acontece Botucatu.

“Durante a internação, ela recebeu muito carinho de todos os profissionais da Unesp e do Hospital Estadual. Na semana passada, consegui ver ela por videochamada graças a área de Psicologia do HC e ela me recebeu cantando. Todos profissionais que estavam presentes choraram de emoção! Ela fala com muita gratidão deles! Agora segue o tratamento em casa, com oxigênio, fornecido pelo SUS, que ela também elogia sem parar”, completou a neta.

Dona Helena segue com muita vontade de viver e, em breve, vai voltar a andar e comer a macarronada que tanto ama e não parava de falar durante o período em que ficou internada.