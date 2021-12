Vacinação em massa de Botucatu: veja horários e documentos necessários neste domingo, 12

Foto: Malu Ornelas/Acontece Botucatu

A vacinação em massa com a dose de reforço contra a Covid ocorrerá neste o domingo, 12. A aproximadamente 70 mil pessoas entre 18 anos e 60 anos estão aptas para receber a dose.

A vacinação será feita com doses do laboratório Pfizer, e ocorrerá no mesmo formato utilizado na 2ª dose, nos colégios eleitorais da Cidade em 45 escolas, além de 4 ginásios de apoio (Ginásio Paralímpico, SESI, Escola Francisco Marins e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia).

Importante dizer que cada cidadão deve se vacinar no mesmo local onde recebeu a segunda dose em 08 de agosto.

A vacinação também terá horários específicos por faixas etárias. Confira:

– Das 08 às 10 horas: Moradores com idades entre 51 e 60 anos;

– Das 10 às 12 horas: Moradores com idades entre 41 e 50 anos;

– Das 12 às 15 horas: Moradores com idades entre 31 e 40 anos;

– Das 15 às 18 horas: Moradores com idades entre 18 e 30 anos.

Que documento levar?

Cada cidadão deverá comparecer ao local onde recebeu 1ª e 2ª dose, portando o seguinte:

-CPF

-Documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte)

-Carteirinha de vacinação indicando o recebimento das doses anteriores.

Caso essa carteirinha tenha sido avariada ou perdida, é necessária a retirada da 2ª via em um dos postos de saúde da Cidade.

Trabalhadores do comércio

Os trabalhadores do comércio de Botucatu terão horários diferentes para a vacinação no domingo, dia 12. As lojas de rua ficarão abertas das 12h00 às 17h00, horário reduzido do previsto inicialmente, com funcionamento neste dia já programado no calendário de fim de ano.

