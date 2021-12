Vacinação em massa de Botucatu será realizada em 45 escolas e 4 ginásios

Arquivo Acontece Botucatu

A vacinação em massa da população adulta de Botucatu com a 3ª dose (dose de reforço) contra a Covid-19 foi antecipada para o próximo domingo, dia 12, conforme já adiantado pelo Acontece Botucatu. A data atende ao prazo de 4 meses definido pela Norma Técnica vigente do Governo do Estado de São Paulo e foi acordada com o Ministério da Saúde.

Teoricamente, a partir desta quarta-feira, 08, perto de 62 mil munícipes que participaram do estudo clínico completam esse prazo de 4 meses para receber a dose de reforço. Para garantir o adequado atendimento de todos, a SMS solicita que estes cidadãos aguardem a ação organizada no próximo domingo, 12. A ação contemplará todos os cidadãos que receberam a 2ª dose do imunizante até o dia 14 de agosto.

A vacinação será feita com doses do laboratório Pfizer, e ocorrerá no mesmo formato utilizado na 2ª dose, nos colégios eleitorais da Cidade em 45 escolas, além de 4 ginásios (Ginásio Paralímpico, SESI, Escola Francisco Marins e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia).

A aplicação ocorrerá nos seguintes horários, respeitando as faixas etárias:

– Das 08 às 10 horas: Moradores com idades entre 51 e 60 anos;

– Das 10 às 12 horas: Moradores com idades entre 41 e 50 anos;

– Das 12 às 15 horas: Moradores com idades entre 31 e 40 anos;

– Das 15 às 18 horas: Moradores com idades entre 18 e 30 anos.

Cada cidadão deverá comparecer ao local onde recebeu 1ª e 2ª dose, portando CPF, um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha de vacinação indicando o recebimento das doses anteriores. Caso essa carteirinha tenha sido avariada ou perdida, é necessária a retirada da 2ª via em um dos postos de saúde da Cidade, até o dia 10 de dezembro.

“Infelizmente assistimos a uma quarta onda de transmissão em diversos países e temos uma nova variante do coronavírus no país, com alto índice de transmissibilidade. Para nos protegermos dessa nova onda e da cepa Ômicron, a melhor alternativa é nos imunizando com a 3ª dose. Com as festividades de final de ano se aproximando, que geram inúmeras reuniões familiares, é fundamental ampliar a cobertura da população com a dose de reforço. Considerando o prazo de 1 a 2 semanas necessário para que o organismo aumente a produção dos anticorpos, temos a oportunidade de enfrentar esse período de festividades com o maior nível de proteção possível. Para tal, contamos novamente com a colaboração e a forte adesão de toda a população”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Todo o processo de vacinação em Botucatu terá o acompanhamento e auditoria realizados pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

Compartilhe esta notícia