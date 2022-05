Vacinação em massa de Botucatu completa 1 ano

Arquivo Acontece Botucatu

A vacinação em massa de Botucatu completa nesta segunda-feira, dia 16 de maio, um ano. A cidade passou por uma pesquisa sobre a eficácia da vacina Oxford/AstraZeneca, promovendo a vacinação em massa da população.

Na oportunidade Botucatu vacinou em apenas um dia 67 mil adultos com a primeira dose do imunizante da AstraZeneca e na semana seguinte mais 5 mil pessoas que faltaram na ação. Já na segunda fase, em 08 de agosto, foram 60 mil doses aplicadas.

O município ainda fez em dezembro uma outra ação em massa para a aplicação da terceira dose, nos mesmos moldes.

Um levantamento divulgado em fevereiro deste ano mostra que houve queda acentuada nas mortes por Covid-19 após ações para vacinação em massa das três doses no município.

Botucatu lidera as estatísticas de cobertura vacinal no país, estatisticamente falando. O município também lidera o ranking com as menores taxas de letalidade e mortalidade do estado.

Relembre o dia da Vacinação em massa no documentário ‘ 16 de maio’ produzido pelo Acontece Botucatu

Compartilhe esta notícia