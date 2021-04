Vacinação em idosos de 68 anos e profissionais de Segurança segue em Botucatu

Botucatu segue nesta semana com a vacinação em idosos de 68 anos e profissionais das Forças de Segurança em Botucatu. A informação foi dada na noite desta segunda-feira, 05, pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

No caso dos idosos de 68 anos, a vacinação será com a 1ª dose da Coronavac. Também está sendo aplicada a segunda dose da Coronavac para idosos acima de 75 anos.

Lembrado que o intervalo mínimo entre as doses de Coronavac deve ser de 21 dias, com o o mais recomendável sendo um tempo próximo de 28 dias, data anotada na carteira de vacinação.

No caso das Forças Policiais, a vacinação começou ontem e seguem durante esta terça-feira conforme agendamento com os comandos das instituições.

Nesta semana haverá em São Paulo mais uma reunião para que novos lotes de vacina sejam direcionados para Botucatu com o intuito de vacinar os profissionais de Saúde que ainda não receberam a primeira dose.

Psicólogos, Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionais Fonoaudiólogos, Assistentes Sociais, Veterinários são alguns dos profissionais que ainda não receberam a primeira imunização.

“Haverá uma nova agenda na Secretaria Estadual de Saúde com a participação de representantes de categorias ainda vacinadas em particular com profissionais autônomos”, disse Spadaro.