Vacinação em crianças começa hoje em Botucatu

A vacinação em crianças de 05 a 11 anos em Botucatu deve começar hoje. A informação foi confirmada em entrevista à Rádio Criativa, pelo Secretário municipal de Saúde, André Spadaro nesta segunda-feira, 17.

Em um primeiro momento, serão priorizadas crianças com comorbidades e deficiência permanente. A vacinação ocorrerá no Espaço Saúde, na Avenida Santana, ao lado do SAMU.

“Criança tem comorbidade os pais devem levar uma declaração médica, uma receita, de uma criança, por exemplo, que tem diabetes, pressão alta, e nós temos equipes preparadas para fazer a avaliação das comorbidades. Existe uma relação grande na nota técnica de quais são as comorbidades e também quem deficiência permanente, levar o BPC, o comprovante. Mas isso é feito com bastante tranquilidade, bom sendo e as equipes estão preparadas para avaliar caso a caso”, disse Spadaro.

Nos próximos dias mais doses deverão chegar ao município, o que fará com que novos públicos entre as crianças possam ser convocados. A Prefeitura irá divulgar as ações em breve.

Segundo a Prefeitura de Botucatu, há um público estimado de 9 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Esse deve ser o montante aproximado de imunizantes da Pfizer destinados ao município.

