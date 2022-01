Vacinação: Botucatu tem aproximadamente 9 mil crianças entre 5 e 11 anos

A vacinação em crianças de 05 a 11 anos em Botucatu pode começar na próxima semana. E o número dentro dessa faixa etária é considerável.

Segundo a Prefeitura de Botucatu, há um público estimado de 9 mil crianças entre 5 a 11 anos. Esse deve ser o montante aproximado de imunizantes da Pfizer destinados ao município.

Importante salientar que as doses precisam chegar ao município. Uma vez aqui, a vacinação será quase que imediata ou no máximo terá início no dia seguinte.

Em um primeiro momento a vacinação está planejada para ser feita nas próprias unidades de saúde. Não haverá a necessidade de uma ação semelhante ao que foi feito com adolescentes em Botucatu.

No estado

O Governo de São Paulo apresentou no dia 5 de janeiro o planejamento estratégico para vacinar 4,3 milhões de crianças de 5 a 11 anos em 645 cidades em um intervalo de três semanas.

O Estado aguarda o envio das doses pediátricas pelo Ministério da Saúde para início imediato da campanha, além da liberação da Coronavac pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a vacinação infantil.

Chegada das doses

Chegaram ao Brasil, às 4h45 desta quinta-feira (13), as primeiras vacinas contra covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos. Remessa com 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer foi descarregada no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (São Paulo).

O lote será distribuído a estados e municípios para iniciar a aplicação. A previsão é que o Brasil receba em janeiro um total de 4,3 milhões de doses da vacina. A remessa é a primeira de três que serão enviadas ao país.

Segundo o Ministério da Saúde, durante o primeiro trimestre devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao público-alvo de 20,5 milhões de crianças. Em fevereiro, a previsão é que sejam entregues mais 7,2 milhões, e em março, 8,4 milhões.

