Vacinação em Botucatu: hoje é o último dia para comprovar residência e ser imunizado

A Prefeitura de Botucatu convoca moradores da Cidade que ainda não foram vacinados contra a Covid-19 para procederem das seguintes formas:

– Pessoas que estiveram em quarentena no dia da vacinação, ou aguardando o prazo posterior à vacinação contra a gripe (h1n1) e à contaminação por Covid-19: devem procurar a Unidade de Saúde mais perto de casa.

– Pessoas que tiveram dificuldade com a comprovação de residência em Botucatu através dos documentos exigidos: devem entrar em contato até às 17 horas desta sexta-feira, 28, com a Ouvidoria da Prefeitura, através do WhatsApp (14) 9 9623-4927. Estes terão sua documentação analisada novamente de forma individualizada.

A vacinação em massa em Botucatu faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

Todo o processo de cadastro e vacinação em Botucatu tem o acompanhamento e auditoria realizados pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.