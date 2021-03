Vacinação de profissionais da saúde em Botucatu continua com farmacêuticos e fisioterapeutas

Após vacinar nos últimos dias dentistas e auxiliares de saúde bucal, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, a Secretaria Municipal de Saúde amplia a vacinação para novos grupos.

Nesta quarta-feira, 24, será a vez de farmacêuticos, técnicos e atendentes de farmácia serem imunizados. Já na quinta-feira, 25, quem será vacinado é o grupo dos fisioterapeutas.

A vacinação ocorrerá no Espaço Saúde (ao lado do SAMU, na Avenida Santana) das 08 às 17 horas.

Os interessados deverão apresentar RG, CPF, carteira de conselho de classe, comprovante de endereço ou comprovante de local de trabalho (crachá/carteira de trabalho/holerite).

A Secretaria Municipal de Saúde solicita também que esses profissionais realizem o pré-cadastro da vacinação no portal Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado, para agilizar a aplicação.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores.

Telefone: (14) 3811-1100