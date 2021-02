Vacinação de idosos com 85 anos ou mais é antecipada para hoje nas Unidades de Saúde de Botucatu

A Prefeitura informa que a partir das 14 horas desta quarta-feira, 10, todas as Unidades de Saúde da Cidade estarão abastecidas para vacinar idosos com 85 anos ou mais.

A Secretaria de Saúde orienta que aqueles que desejarem se vacinar, devem portar um documento oficial com foto e CPF.

No próximo sábado, 13, a Prefeitura fará também a imunização de idosos com 85 anos ou mais pelo sistema de drive-thru a partir das 8 horas da manhã, até às 14 horas.

A Secretaria de Saúde orienta que aqueles que desejarem se vacinar, devem portar um documento oficial com foto e CPF. Também é orientado, no drive de sábado, que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.