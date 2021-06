Vacinação de gestantes sem comorbidades segue em Botucatu

A vacinação contra a Covid-19 em Botucatu para gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) sem comorbidades segue em Botucatu.

Todas as interessadas devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de casa, portando documento com foto e CPF. As Unidades funcionam das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Gestantes e puérperas com comorbidades já poderão receber a segunda dose da vacina. Elas também devem procurar a Unidade de Saúde mais perto de casa portando documento com foto e CPF, além da carteirinha de vacinação que comprova a primeira dose.

A vacina que está sendo aplicada em gestantes e puérperas em Botucatu é a Coronavac/Butantã.