Vacinação da população adulta de Botucatu deve começar em duas semanas

Expectativa é vacinar toda população acima de 18 anos em 15 dias com a primeira dose

Após o anúncio da aprovação do projeto da pesquisa que ira imunizar toda a população adulta de Botucatu com a vacina da Oxford/AstraZeneca, a grande expectativa agora é de quando irá começar a vacinação. Segundo o secretário de saúde do município, André Spadaro, isso deve ocorrer em aproximadamente duas semanas.

A informação foi dada durante entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa, desta quarta-feira, 28.

“O ministro ontem nos acenou, e de certa forma nos estimulou para que essa vacinação ocorra dentro de um prazo curto. Deve ser algo ágil, rápido, então, nós vamos ter que utilizar toda estrutura de atenção primária, todos os parceiros que a gente já tem, para acelerar essa vacinação, para que a gente comece em duas semanas para começar, e depois que começar que a gente conclua essa vacinação dentro de 7 a 10 dias”, disse Spadaro.

O secretário também informou que a estratégia ainda esta sendo discutida e que toda a estrutura que já foi utilizada para vacinação deve ser colocada em prática, como drive-thru e até mesmo a utilização de escolas como postos de vacinação.

“Nós vamos trabalhar intensamente nos próximos dias para definir essa logística para que toda a população seja vacinada neste curto espaço de tempo”, completou.

Com toda a população adulta vacinada em 30 dias, a esperança é que os casos graves entre os munícipes já comecem a ter uma queda, apesar que para a efetivação total, a vacina da Oxford/AstraZeneca, precisa de duas doses, com espaço de 3 meses entre elas.

O anúncio da aprovação do projeto clínico que estudará a eficácia da vacina da Oxford/AstraZeneca foi divulgado nesta terça-feira, dia 27, pelo Ministério da Saúde. O projeto combina testagem em massa, sequenciamento genético da Covid-19 e vacinação de toda a população adulta.

Segundo o Ministério, o município reúne uma série de condições que fazem da região o local ideal para esse tipo de análise.

