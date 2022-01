Vacinação da 3ª dose contra a Covid-19 continua nas unidades de saúde em Botucatu

A proteção contra sintomas mais graves da infecção pela nova variante da Covid-19, Ômicron, passa pela vacinação completa com as 3 doses do imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde continua convocando quem ainda não se vacinou com a dose de reforço para que o quanto antes se vacine, especialmente neste momento em que o Município já registrou a presença de uma nova variante.

Segundo a Saúde, aproximadamente 19 mil botucatuenses podem receber a 3ª dose, e ainda não receberam. As Unidades de Saúde de Botucatu funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já a Sala de Vacinação Noturna, instalada no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, funciona também até sexta-feira, das 18 às 21h30.

Cada cidadão deverá comparecer a Unidade mais próxima de casa, portando CPF, um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha de vacinação indicando o recebimento das doses anteriores.

Para quem ainda está em atraso com a primeira e a segunda dose, os postos de saúde do Município também estão disponíveis para a imunização.

Botucatu tem números bastante expressivos nos que diz respeito à cobertura vacinal contra a Covid-19. Ao todo, 94,1% da população já recebeu a primeira dose, 90,4% a segunda dose, e 64,1% já tem seu ciclo vacinal completo com a terceira dose.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

Compartilhe esta notícia